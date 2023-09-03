Yap-İşlet-Devret modeliyle Kızılay AVM'yi kiralayan şirket hakkında açılan mahkeme sonucu şirketin iflasına ve Kızılay AVM binasından tahliyesine karar verildi. Peki, Kızılay Avm kapandı mı? Kızılay Avm kapatıldı mı, neden kapatıldı?

Kızılay Avm kapandı mı? Sorusu, son zamanlarda gündeme gelen haberler nedeniyle araştırılıyor. Yap-İşlet-Devret modeliyle Kızılay AVM'yi kiralayan şirket hakkında açılan mahkeme sonucu şirketin iflasına ve Kızılay AVM binasından tahliyesine karar verildi. Peki, Kızılay Avm kapandı mı? Kızılay Avm kapatıldı mı, neden kapatıldı?

KIZILAY AVM KAPANDI MI?

Kiralayan firmanın bir süre sonra yasal sorumlarını yerine getirmemesi nedeniyle Kızılay Hukuk Müşavirliği tarafından yargı sürecinin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Uzun süren yargı sürecinin ardından Mahkemelerce adı geçen firmanın iflasına ve bununla birlikte taşınmazdan tahliye edilmesine karar verilmiştir. Kızılay'ın maliki olduğu taşınmaz tahliyenin gerçekleşmesi akabinde yeniden Kızılay yönetimine geçmiş olup ilgili mevzuatlar doğrultusunda iflasına karar verilen firma ile kiracılık ilişkisinin sonlanması sonrasında alt kiracıların sözleşmeleri de ana sözleşmenin sona ermesi ile birlikte hükümsüz hale gelerek sona ermiştir. Kızılay Yönetiminin ilgili taşınmazı devralmasından sonra yapılan ilk incelemede, özellikle yemek katında uzun süredir bakım çalışması yapılmadığı ve 'acil' tadilata ihtiyacı olduğu görülmüştür. Buradan hizmet alan vatandaşlarımız başta olmak üzere çalışanların ve ziyaretçilerin can güvenliği en büyük önceliğimizdir. Yemek katındaki eski kiracıların karşı duruşlarına rağmen bu konuda herhangi esnekliğe asla izin verilmeyecektir" denildi.