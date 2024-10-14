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Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu?

Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu?
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Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı ve son bölümde yaşananlar hakkında detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Son bölümde yaşanan çarpıcı olaylar ve sürükleyici hikaye, seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Her bölümde yeni sürprizler ve gerilim dolu anlar sunan dizinin, yeni bölüm fragmanı ve son bölümde neler olduğuna dair detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu?

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 22. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Meryem bıçaklanmanın ertesinde bilincini yitirirken Alkanlı ailesi de Beste'nin şaibeli ölümüyle sarsılır. Meryem'i kurtaracak kanıt kaybolmuş, Levent Beste'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Vahid yüzünden çizgisini sertleştirmiştir. Artık Vahid'le ve temsil ettiği karanlıkla açıktan savaşan tahammülsüz biridir.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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