Kızıl Goncalar Seçkin kimdir? Kızıl Goncalar Seçkin Özarslan gerçekte kim, kim oynuyor?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncuları a ilgi odağı oluyor. Peki, Kızıl Goncalar Seçkin Özarslan kimdir? Kızıl Goncalar Seçkin Özarslan gerçekte kim, kim oynuyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent Alkanlı ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR SEÇKİN ÖZARSLAN KİMDİR?

Seçkin Özarslan

(TUĞRUL TÜLEK)

Levent'in en iyi arkadaşıdır. Hikâyedeki bütün inanç çarpışmalarının dışında, hayatı çok da ciddiye almayan, materyalist bir bakış açısına sahiptir.