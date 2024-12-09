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Kızıl Goncalar Özlem Gürses kimdir? Kızıl Goncalar sunucu kim?

Kızıl Goncalar Özlem Gürses kimdir? Kızıl Goncalar sunucu kim?
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Ünlü gazeteci Özlem Gürses, Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. Peki, Kızıl Goncalar Özlem Gürses kimdir?

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümün ikinci fragmanında gazeteci Özlem Gürses görüldü. Peki, Kızıl Goncalar Özlem Gürses kimdir?

KIZIL GONCALAR ÖZLEM GÜRSES KİMDİR?

Özlem Gürses 18 Ağustos 1970, Ankara doğumlu Türk gazeteci, haber sunucusu, halkla ilişkiler ve iletişim uzmanıdır. Lütfi Gürses'in kızıdır. İlköğretim ve lise öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamladı. Ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne girmeye hak kazandı. Aynı bölümde yüksek şeref öğrencisi ve bölüm birincisi olarak ODTÜ Mimarlık Bölümü'ne yatay geçiş yaptı.

Doğum tarihi: 18 Ağustos 1970 (54 yaşında)

Nereli : Özlem Gürses Ankara doğumludur.

Mesleği : Haber sunucusu, gazeteci ve iletişim uzmanı

Özlem Gürses Ankara'da doğdu.

Türkiye ikincisi olarak kazandığı TED Ankara Koleji'nde ilköğretim ve lise eğitimini tamamladı. Ardından ODTÜ Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Mimarlık Tarihi programında yüksek lisans yaparken geçirdiği bir trafik kazası onu İstanbul'a ve medya dünyasına taşıdı.

ATV Haber Merkezi'nde muhabir olarak başladığı medya kariyerine Star TV'de 'Gece Hattı' ve 'Kırmızı Koltuk'la devam etti. NTV için 'Mimarlık ve Yaşam', CNNTURK için 'Yeşil Ekran' belgesellerini hazırladı.

Ufuk Güldemir'in kurduğu Habertürk TV'de 20. Saat, 13 Ajansı, Bildiğin Gibi Değil, Burası Haftasonu, Habertürk Gündem programlarının editörü ve sunucusuydu.

Kanal 1 Ana Haber'in hem haber müdür yardımcısı hem de ekran yüzüydü. İzlenme oranı olarak 90-100 aralığında devraldığı Ana Haber Bülteni'ni ilk 20 arasına yükseltti.

Aynı kanalda 'Özlem Gürses'le Bakış' ve 'Şahane Çocuklar' programlarının yapımcısı ve editörüydü.

Skyturk'te 'Özlem Gürses'le Çizgi Dışı' programında pek çok saygın ve ünlü ismi konuk olarak ağırladı.

TV8'de ve Habertürk'te Vivet Kanetti Uluç ve Ayşe Böhürler ile birlikte sunduğu '3YÜZ'ün özgün format yaratıcısı ve editörüydü.

FOXTV'de gündüz kuşağı programlarından 'Affetsen'in ekran yüzüydü.

Türkiye'nin 2000'li yıllarda yaşadığı büyük değişim medyada"yeni fırsatlar, özgür alanlar" aramasına yol açtı.

Özgür gazeteciliğe inanan bir ekiple kurucusu olduğu ArtıBirTV bu arayışlardan biriydi. Uğur Dündar ile birlikle Ana Haber'i hazırladı ve sundu.

Bugüne dek ulusal ve uluslararası çok sayıda organizasyonda "Moderatör ve Sunucu" olarak görev aldı.

Mayıs 2017 tarihinde ise ilk kitabı olan "Bazen Olmaz…" Kronik Kitap'tan çıktı.

Şimdilerde köşeyazıları ve röportajları ile SÖZCÜ Gazetesi'nde.

Özlem Gürses evlidir ve Uzay isimli bir çocuk annesidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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