Sevilen dizi Kızıl Goncalar, heyecan dolu 34. bölümüyle izleyicilerini bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlandığı günden bu yana geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor. Yeni bölümle ilgili tarih ve detaylar netleşmeye başladı. Peki, Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR NEDEN YOK?

Kızıl Goncalar dizisi yeni yıl tatili nedeniyle yayınlanmayacak.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

'Kızıl Goncalar" dizisinin yeni bölümü, 20 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacaktır.

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Kızıl Goncalar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Bihter

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Sadi'yi yakalamayı başarmış, Cüneyd'le konuşmaya karar vermiştir. Ancak durumu anlayan Sadi ipleri yeniden ele alıp Zeynep'i en büyük korkusuyla yüzleştirerek durdurur. Cüneyd'in gerçeği duyduğu an kendini düşünmeden tehlikeye atacağına ikna olan Zeynep içi kan ağlasa da Sadi ile beraber hareket etmek zorunda kalır.