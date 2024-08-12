Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor 2024-25? Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı?

Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor ve Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı?

KIZIL GONCALAR KONUSU NE?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyo

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızıl Goncalar ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.