Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Başrolünde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı Kızıl Goncalar final yapacağı yönünde haberlerle gündeme geldi. Arama motorlarında Kızıl Goncalar bitti mi sorgulatılıyor. Peki, Kızıl Goncalar final mi yapacak? Kızıl Goncalar bitti mi? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR FİNAL Mİ YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 2 mekanındaki çekim izinleri de ücretleri ödendiği halde iptal edilmişti. Dizinin Fatih'teki mekanlarının Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınacağı öğrenildi. Çekimleri yılbaşı tatili hariç tün hızıyla süren dizinin 3. bölümü 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.