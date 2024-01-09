Kızıl Goncalar dizisi neden yayınlanmadı? Kızıl Goncalar yayınlanmayacak mı, ne zaman yayınlanacak?

Kızıl Goncalar dizisi neden yayınlanmadı? RTÜK'ün idare para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dün akşam ekranlara gelmedi. Peki, Kızıl Goncalar dizisi neden yayınlanmadı? İşte Kızıl Goncalar yayınlanmayacak mı, ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR DİZİSİ NEDEN YAYINLANMADI?

RTÜK'ün iki kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisi dün akşam yayınlanmadı. Dizinin yönetmeni Ömür Atay sosyal medya hesabından dizinin yayınlanmamasına ve sektöre tepki gösterdi.

CEZA ONAYLANDI

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi bazı sahnelerden dolayı tepkilerin hedefi oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK tarafından Kızıl Goncalar'a verilen iki kez program durdurma ve 9 milyon cezayı onayladı.

"SANSÜRE HAYIR' DİYEN YOK"

Dizinin yönetmeni Ömür Atay X hesabından yaptığı paylaşımda sansüre ve dizi sektörüne tepki gösterdi. Atay, "Yayın yok. Sektörden 'sansüre hayır' diyen de neredeyse hiç kimse yok. Özgür düşünceye ve üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor. Biz setteyiz. Hikayemizi anlatmaya ve çekmeye devam ediyoruz. Seyircilerimize selam olsun" ifadelerini kullandı.