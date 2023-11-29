Kızıl Goncalar dizisi hangi kanalda yayınlanacak ve konusu nedir merak ediliyor. Kızıl Goncalar dizisi ne zaman yayınlanacağı gündeme gelirken oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kızıl Goncalar dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

Kızıl Goncalar dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak ve Kızıl Goncalar dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu gündeme geliyor. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinden ilk fragman geldi. Kızıl Goncalar dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kızıl Goncalar dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

KIZIL GONCALAR DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı, yakında FOX TV'de yayın hayatına başlayacak olan Kızıl Goncalar dizisinden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. 10 yıllık aranın ardından setlere dönen ve rolü için tesettüre giren Özgü Namal dizide bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'i oynayacak. Dizide Cüneyt rolüne hayat veren oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun da cübbe ve sarıklı hali dikkat çekti. Kızılcık Goncalar dizisi ne zaman yayınlanacağı henüz belli değildir.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU KİMLER?