Kızıl Goncalar dizisi durduruldu mu? Kızıl Goncalar dizisi çekimleri neden durduruldu, final mi yapacak?

Kızıl Goncalar dizisi durduruldu mu? Sorusu, son zamanlarda gündeme gelen olayların ardından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin ilk bölümünde yer alan kırbaçlama sahnesi izleyicileri kızdırmıştı. RTÜK'ün inceleme başlatılmasının ardından merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Kızıl Goncalar dizisi durduruldu mu? Kızıl Goncalar dizisi çekimleri neden durduruldu, final mi yapacak?

KIZIL GONCALAR DİZİSİ DURDURULDU MU?

Faniler adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle yollarının birleşme hikâyesini anlatan "Kızıl Goncalar" dizisi bazı kesimleri rahatsız etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre RTÜK de diziyle ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılacağını açıkladı. Son gelişme ise dizinin yapım şirketi Gold Film'in bazı mekanlarda çekim yapmasını engellemeye yönelik oldu. 8 ve 21 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinler iptal edildi.