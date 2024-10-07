Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 21. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!

Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? Now'da bu akşamki yayın akışında Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra dizi, izleyicilerin merakını iyice artırdı. Kızıl Goncalar dizisi 21. bölümü için geri sayım başladı. Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 21. bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI?

Now ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi yeni bölümüyle bu akşam seyircisi ile buluşuyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Vahid'in gelişi herkesin hayatını alt üst etmiştir. Sert kuralları ve uygulamalarıyla herkesi sindiren, gücü tarikatın dışına taşarak ortalığı karıştırmaya başlayan Vahid'in karşısında, kalemini gericilikle mücadele için kullanmaya başlayan Levent'in pes etmeye hiç niyeti yoktur. Ancak Vahid'i Zeynep'le tehdit ettiği Meryem'i onun tehdidinden kurtarmak için ihtiyaç duyulan kanıta ulaşmanın yolu, başta Sadi olmak üzere herkesin güç birliği yapmasından geçmektedir.

7 EKİM NOW YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Kızıl Goncalar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

00.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...