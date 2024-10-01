Kızıl Goncalar Cüneyd'e ne oldu? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile derin dini inançları olan ve bir tarikat içerisinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) hayatlarının beklenmedik şekilde kesişmesini konu alıyor. Dizinin takipçileri, Cüneyd'in akıbetini merak ediyor. "Cüneyd'e ne oldu?" sorusu giderek daha fazla sorulmaya başlandı. Peki, Kızıl Goncalar Cüneyd'e ne oldu? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Vahid'in gelişi herkesin hayatını alt üst etmiştir. Sert kuralları ve uygulamalarıyla herkesi sindiren, gücü tarikatın dışına taşarak ortalığı karıştırmaya başlayan Vahid'in karşısında, kalemini gericilikle mücadele için kullanmaya başlayan Levent'in pes etmeye hiç niyeti yoktur. Ancak Vahid'i Zeynep'le tehdit ettiği Meryem'i onun tehdidinden kurtarmak için ihtiyaç duyulan kanıta ulaşmanın yolu, başta Sadi olmak üzere herkesin güç birliği yapmasından geçmektedir.

KIZIL GONCALAR CÜNEYD'E NE OLDU?

Kızıl Goncalar izleyicileri Cüneyd'in durumunu merak ediyor.

CÜNEYD KİMDİR?

Pozitif bilimlerle bakılırsa tedaviye muhtaç, tarikat dünyasından bakınca cezbe ve hikmet sahibi bir velidir. Psikiyatr Levent, Zeynep ve Meryem'le tanışması hayatını derinden etkileyecektir.