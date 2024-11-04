Kızıl Goncalar CANLI izle! 24 Kasım 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 25. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?

Kızıl Goncalar 25. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar . bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

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KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vahid düzmece bir raporla elinde tuttuğu Cüneyd'den kitabı istemektedir. Levent ise rapora itiraz ederek Cüneyd'in yeniden heyet karşısına çıkmasını sağlamaya çalışır. Bu heyette kendi de yer alacaktır. Ancak Cüneyd'in kendini hatırlaması ya da doktorları Cüneyd olduğuna ikna etmesi gerekmektedir. Bu yolda en büyük yardımcısı Zeynep'tir. Vahid'in Cüneyd'i tarikatın gözü önünde deli diye damgalaması Cüneydîlerin umudunu kırınca, Sadi Hüdayi de herkesin kurtarıcı diye üzerine gelmesinden bunalan Cüneyd'i kendine getirmek için harekete geçer.

Meryem ve Levent'in nikahlanacağını öğrenen Naim deliye dönmüştür. Naim, Mira'nın büyük sırrına ulaşınca bunu Levent'e karşı kullanmaya karar verir. Mira kahrolsa da Meryem yanı başındadır. Vahid ise ortağı olduğu Mira'nın okulunda giriştiği değişikliklerle ortalığı karıştırmaya başlamış, Levent ve Meryem'le bir kez daha karşı karşıya gelmiştir. Meryem ve Mira ile bozuk olan Zeynep okulda hoş karşılanmasalar da ikisinin de boyun eğmeye niyeti yoktur. Neyse ki yanlarında Vahid'i ikna eden Birgül de olacaktır.

Cüneyd, heyete girmek üzereyken Naim'in Vahid'le kurduğu plan Levent'i ve onu hazırlıksız yakalar. Cüneyd zor sorularla ve yeni bir tuzakla karşı karşıya, bir başınadır. Başına gelecekler gizlenen Sadi'yi ve Cüneydîleri de ateşe atmak üzeredir. Hande'nin bebeğiyle ilgili tehlikeli bir yalana kalkıştığını öğrenen Meryem ise hem ona engel olmaya çalışacak hem de rüyalarının onu adım adım yaklaştırdığı tekkede geçmişiyle ilgili çok önemli bir gerçeği öğrenecektir. Her şeyini kaybetmek üzere olan Levent ise Meryem'in karşısına içten bir teklifle çıkar.