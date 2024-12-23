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Kızıl Goncalar CANLI izle! 23 Aralık 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 32. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?

Kızıl Goncalar CANLI izle! 23 Aralık 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 32. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?
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NOW TV dizisi Kızıl Goncalar bugün 32. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 20 bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Kızıl Goncalar canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar 32. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisi 32. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

Kızıl Goncalar 32. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar 32. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

İzlemek için tıklayınız .

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cüneyd'in Fanileri okula gönderebilmek için sırtlandığı yükü hafifletmeye kararlı olan Zeynep kızları burs sınavına hazırlamaya başlar. Sadi ise dostları tarafından iki cenahın kaynaşacağı bu okul projesinin önüne geçmesi adına sertçe uyarılır. Vahid'in intihar haberi tekkeyi derinden sarsarken Cüneyd hem babasının hatırasıyla son kez yüzleşmek ve zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

Aldığı tehditten sonra Vahid'in eceliyle ölmediğinden emin olan yalnızca Sadi iken, Levent de fark ettiği bir detay ile bunun bir cinayet olduğunu anlar. Böylece Zeynep'i, Cüneyd'i korumaya ve annesine karşı gelmeye iten korkuları ispatlanmış, Levent ve Cüneyd cinayeti göze almış bir güçle karşı karşıya olduklarının farkına varmışlardır. Bu sırada Zeynep'in Naim'le kalma kararı Levent ile Meryem'in arasındaki ipleri koparmak üzereyken Naim'i de umutlandırmıştır. Ancak Levent Meryem'in kaygılarını yatıştırmak için onu desteklemeye karar verince Meryem, Naim'e karşı Zeynep'i geri alacak büyük hamlesini yapar.

Öte taraftan Sadi de Zeynep ve Cüneyd'in sınav hamlesine karşı bir plana girişmiştir. Yenilgiye uğramak üzere olan Zeynep'e yardım etmek isteyen Mira suç işlemeyi bile göze alır. Ancak bu karar, Zeynep'le Cüneyd'i karşı karşıya getirir. Artık tek yol, Meryem ile Levent ve Cüneyd'in tekkeyi karıştırmak pahasına cesurca bir harekete kalkışmaları olacaktır. Bu karışıklık sayesinde Zeynep de nihayet Sadi konusunda Cüneyd'i ikna edecek kanıta ulaşmak üzeredir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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