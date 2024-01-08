Kızıl Goncalar bugün var mı? 8 Ocak Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı Kızıl Goncalar, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı arasına giren Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Kızıl Goncalar bugün var mı? 8 Ocak Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜM NE OLDU?

Levent ve Meryem'in tanışması birbirine zıt iki dünyanın çarpışmasına sebebiyet verirken, kardeş olduklarını bilmeyen iki kızın, her karşılaşmada yeni bir itişme yaşamasına zemin hazırlar. Börekçide Meryem ve İdris Efendi arasında yaşanan gerilim Sadi Hüdayi ve Hasna'nın hiç beklemediği gelişmelere sebep olur ve tekkenin içinde bomba etkisi yaratır.

Levent, Cüneyd'in travmalarına sebep olan geçmişteki sırlarını fark etmeye başlar. Annesi ortadan aniden kaybolan Mira ise, hatalarına bir yenisini ekler. Zeynep'in küçük yaşta evlendirileceğini öğrenen Levent ise, Meryem'i geri dönülemez bir yola sokacaktır.

KIZIL GONCALAR BUGÜN VAR MI?

Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşacaktır.