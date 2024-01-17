Kızıl Goncalar Beste kimdir? Kızıl Goncalar Beste Özdemir Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncuları a ilgi odağı oluyor. Peki, Kızıl Goncalar Beste Özdemir Alkanlı kimdir? Kızıl Goncalar Beste Özdemir Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent Alkanlı ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR BESTE ÖZDEMİR ALKANLI KİMDİR?

Beste Özdemir Alkanlı

(HAZAL TÜRESAN)

Levent'in eşi, Mira'nın annesidir. Meryem ve ailesinin İstanbul'a gelmesiyle, geçmişten getirdiği bütün sırlar ortaya çıkacaktır ve bütün hayatı değişecektir.