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Kızıl Goncalar 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızıl Goncalar 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kızıl Goncalar 35. bölümü ile bu akşam yayınlandı. Kızıl Goncalar 35. bölümde bu akşam, Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Naim, Vahid'in yardımıyla Meryem ve Levent'in hayatını yerle bir etmeye ant içmiştir. Peki, Kızıl Goncalar 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam 34. bölümü ile ekrana geldi. Yapımın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler internet üzerinden "Kızıl Goncalar 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in önderliğinde toplanan Ulular, Sadi ve Cüneyd'in karşı karşıya geldiği bir mücadelenin fitilini ateşler. Aziz, her iki tarafın da tekkenin hayrına olan çabalarını değerlendireceğini söylerken, Sadi, Aziz'e yaklaşmanın yollarını aramaya başlar. Cüneyd ise onları Zeynep'in çağırdığını anlamıştır.

Öte yandan Levent ve Meryem, Suavi'nin yaşadığı sağlık kriziyle sarsılır. Suavi'nin rahatsızlığı aile içindeki geçmiş hesaplaşmaları yeniden alevlendirirken Levent'in içindeki bastırılmış öfkeyi açığa çıkarır. Meryem, onu anlamaya çalışırken çaresiz Levent, ilk kez kendisini açık bir şekilde Meryem'e bırakır. Ancak Naim, Cüneyd'e ve kadınlara yardım etmenin bir yolunu arayan Meryem'i rahat bırakmayacaktır. Cüneyd ve Sadi arasındaki savaşta kozlarını doğru oynayarak Meryem'i kazanacağına inanır. Hayal kırıklığına uğradığında ise öfkesi görülmemiş kadar büyük olacaktır.

Kızıl Goncalar 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cüneyd, Zeynep'in hamlesiyle zaman kazandığını anlamış ve Zeynep'i kırdığının farkındadır. Ancak ikisinin de birbirine duyduğu inanç değişmemiştir. Zeynep ve Cüneyd düşmanlarını afallatmak için harekete geçer ve Uluları ikna etmek için kolları sıvarlar. Bu yolda Cüneyd ve kadınların arkasında durmaya kararlı olan Meryem birlikte hareket ederler. Ancak bu sırada Aziz, Zeynep'in Cüneyd üzerindeki etkisini fark etmiş ve Zeynep'ten kurtulmaya karar vermiştir. Şirin'in bu uğurdaki hamlesi ise kontrolden çıkacak ve Zeynep dahil herkesi ateşe atacak bir felakete dönüşecektir.

KIZIL GONCALAR 36. ÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız .

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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