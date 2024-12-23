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Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izle NOW TV!

Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izle NOW TV!
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Kızıl Goncalar son bölümü ile ekrana geldi. 32. bölümü tek parça ve full olarak izlemek isteyenler Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izleme linkini araştırıyor. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için işte son bölüm izleme linki!

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü, yani 32. bölüm, nihayet yayınlandı. Bu bölüm, diziye veda niteliği taşıyor ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için, 32. bölüm tek parça ve full olarak online platformlarda erişime açılacak. Peki, Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izleme linki var mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cüneyd'in Fanileri okula gönderebilmek için sırtlandığı yükü hafifletmeye kararlı olan Zeynep kızları burs sınavına hazırlamaya başlar. Sadi ise dostları tarafından iki cenahın kaynaşacağı bu okul projesinin önüne geçmesi adına sertçe uyarılır. Vahid'in intihar haberi tekkeyi derinden sarsarken Cüneyd hem babasının hatırasıyla son kez yüzleşmek ve zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

Aldığı tehditten sonra Vahid'in eceliyle ölmediğinden emin olan yalnızca Sadi iken, Levent de fark ettiği bir detay ile bunun bir cinayet olduğunu anlar. Böylece Zeynep'i, Cüneyd'i korumaya ve annesine karşı gelmeye iten korkuları ispatlanmış, Levent ve Cüneyd cinayeti göze almış bir güçle karşı karşıya olduklarının farkına varmışlardır. Bu sırada Zeynep'in Naim'le kalma kararı Levent ile Meryem'in arasındaki ipleri koparmak üzereyken Naim'i de umutlandırmıştır. Ancak Levent Meryem'in kaygılarını yatıştırmak için onu desteklemeye karar verince Meryem, Naim'e karşı Zeynep'i geri alacak büyük hamlesini yapar.

Öte taraftan Sadi de Zeynep ve Cüneyd'in sınav hamlesine karşı bir plana girişmiştir. Yenilgiye uğramak üzere olan Zeynep'e yardım etmek isteyen Mira suç işlemeyi bile göze alır. Ancak bu karar, Zeynep'le Cüneyd'i karşı karşıya getirir. Artık tek yol, Meryem ile Levent ve Cüneyd'in tekkeyi karıştırmak pahasına cesurca

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR 32. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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