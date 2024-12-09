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Kızıl Goncalar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızıl Goncalar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kızıl Goncalar 30. bölümü ile bu akşam yayınlandı. Kızıl Goncalar 30. bölümde bu akşam, Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Naim, Vahid'in yardımıyla Meryem ve Levent'in hayatını yerle bir etmeye ant içmiştir. Peki, Kızıl Goncalar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam 30. bölümü ile ekrana geldi. Yapımın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler internet üzerinden "Kızıl Goncalar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahid'e ait olduğu düşünülen bir ceset kıyıya vurmuştur. Ancak tarikattaki herkes Sadi Hüdayi kadar rahat değildir, özellikle de Cüneyd Vahid'in öldüğünden tamamen emin olmak istemektedir. Öte yandan amcası yüzünden gerildiği Zeynep ile ilişkisinde git gelleri de sürmektedir. Zeynep ise Cüneyd'e yanıldığını kanıtlama kararlıdır.

Levent ve Meryem, Naim'le yaşananlar yüzünden gergindir. Mira ikilinin bozuşmasından dolayı kendini suçlarken Meryem de Levent'in yanında kızlarını itikadınca yetiştirememe korkusuna kapılmıştır. Vahid ise ölümden kurtulmayı başarsa da gözden çıkarıldığını anlamış ve tüm düşmanlarını sonsuza dek yok etmeye yemin etmiştir. Vahid'i ortaya çıkarmadıkça huzur bulamayacaklarını bilen Cüneyd ve Levent'in hamleleri ikiliyi milyonların önünde, bir televizyon ekranında karşı karşıya getirir. Tarikatları tartışmaya açacak bu hamle Sadi'yi gizemli dostları ve Meclis-i Meşayih'in karşısında zor durumda bırakır. Bu itiraza Zeynep'in zarar göreceği korkusuyla şiddetle muhalefet eden Meryem de eklenince Levent Meryem birlikteliği zor bir sınav vermek durumunda kalır.

Vahid kimsenin beklemediği bir satranç hamlesiyle Levent'i ölümcül bir tuzağa düşürürken sadece Levent değil, oğlu dahil ona zarar verdiğine inandığı herkes kendini namlunun ucunda bulur. Artık herkesin hayatı pamuk ipliğine ve zamanla amansız bir yarışa bağlıdır.

KIZIL GONCALAR 31. ÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız .

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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