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Kızıl Goncalar 30. bölüm tek parça, full izle NOW TV!

Kızıl Goncalar 30. bölüm tek parça, full izle NOW TV!
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Kızıl Goncalar son bölümü ile ekrana geldi. 30. bölümü tek parça ve full olarak izlemek isteyenler Kızıl Goncalar 30. bölüm tek parça, full izleme linkini araştırıyor. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için işte son bölüm izleme linki!

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü, yani 30. bölüm, nihayet yayınlandı. Bu bölüm, diziye veda niteliği taşıyor ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için, 30. bölüm tek parça ve full olarak online platformlarda erişime açılacak. Peki, Kızıl Goncalar 30. bölüm tek parça, full izleme linki var mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahid'e ait olduğu düşünülen bir ceset kıyıya vurmuştur. Ancak tarikattaki herkes Sadi Hüdayi kadar rahat değildir, özellikle de Cüneyd Vahid'in öldüğünden tamamen emin olmak istemektedir. Öte yandan amcası yüzünden gerildiği Zeynep ile ilişkisinde git gelleri de sürmektedir. Zeynep ise Cüneyd'e yanıldığını kanıtlama kararlıdır.

Levent ve Meryem, Naim'le yaşananlar yüzünden gergindir. Mira ikilinin bozuşmasından dolayı kendini suçlarken Meryem de Levent'in yanında kızlarını itikadınca yetiştirememe korkusuna kapılmıştır. Vahid ise ölümden kurtulmayı başarsa da gözden çıkarıldığını anlamış ve tüm düşmanlarını sonsuza dek yok etmeye yemin etmiştir. Vahid'i ortaya çıkarmadıkça huzur bulamayacaklarını bilen Cüneyd ve Levent'in hamleleri ikiliyi milyonların önünde, bir televizyon ekranında karşı karşıya getirir. Tarikatları tartışmaya açacak bu hamle Sadi'yi gizemli dostları ve Meclis-i Meşayih'in karşısında zor durumda bırakır. Bu itiraza Zeynep'in zarar göreceği korkusuyla şiddetle muhalefet eden Meryem de eklenince Levent Meryem birlikteliği zor bir sınav vermek durumunda kalır.

Vahid kimsenin beklemediği bir satranç hamlesiyle Levent'i ölümcül bir tuzağa düşürürken sadece Levent değil, oğlu dahil ona zarar verdiğine inandığı herkes kendini namlunun ucunda bulur. Artık herkesin hayatı pamuk ipliğine ve zamanla amansız bir yarışa bağlıdır.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR 30. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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