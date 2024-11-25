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Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kızıl Goncalar 28. bölümü ile bu akşam yayınlandı. Kızıl Goncalar 28. bölümde bu akşam, Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Naim, Vahid'in yardımıyla Meryem ve Levent'in hayatını yerle bir etmeye ant içmiştir. Peki, Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam 28. bölümü ile ekrana geldi. Yapımın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler internet üzerinden "Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahid, Cüneyd ve Zeynep'in planıyla köşeye sıkışmış, Hatem-ül Evliya olmak için gereken seyyide kehanetini nasıl gerçekleştireceğini bulmaya çalışmaktadır. Laedri ve Cüneydîler tıpkı baba oğul gibi karşı karşıya kalırken dergahta da savaşın eşiğine gelinmiştir. Sadi kan dökülmesine mani olmaya çalışsa da Elif bebek ve Kevser'le ilgili gerçek de ortaya çıkınca o ve Müyesser zorda kalır. Cüneyd, Vahid'in gazabıyla yüzleşen takipçileri ve sevdikleri için bir çözüm yolu bulmak zorundadır.

Levent ve Meryem, gözü dönmüş Vahid'in kudretli dostlarının dikkatini çekmemek için Mira'yı yurt dışına yollama meselesinde bir oyun oynamaya karar verirler. Ancak ne Zeynep ve Meryem'le evlenemeyeceğini anlayan Vahid ne de kızını yeni bulmuş Naim onları rahat bırakacaktır. Bu durum, Meryem'i Levent'in tüm çabalarına rağmen kızları için büyük bir fedakarlık yapmaya iter.

Levent, Cüneyd, Zeynep ve Sadi ise yenemeseler de yavaşlatmayı başardıkları Vahid'den tamamen kurtulmak için Vahid'in bilgisayarındaki şifreli soruları çözmek zorundadırlar. Ancak Meclis-i Meşayih'i toplayıp hükümdarlığını ilan etmek üzere olan Vahid'in cüretkar hamlesiyle zaman azalırken, Zeynep ve Cüneyd, Gülayşe ve Vahid'in geçmişinde saklı olan cevapları bulmak zorundadır. Bunun için Sadi'nin ve Zeynep'in zekice yardımları, Cüneyd'in Vahid'le son kez yüzleşmesi ve Meryem'in de tehlike bir planı gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Her şey hazır olduğunda savcıyla görüşen Levent ise Mira uğruna herkesi karşısına almaya hazır hale gelir. Ancak Fanilerin en karanlık gecesinde güneş, kimsenin beklemediği bir ismin yardımıyla dergahın üzerine doğacaktır...

KIZIL GONCALAR 29. ÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız .

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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