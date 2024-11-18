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Kızıl Goncalar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızıl Goncalar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kızıl Goncalar 27. bölümü ile bu akşam yayınlandı. Kızıl Goncalar 27. bölümde bu akşam, Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Naim, Vahid'in yardımıyla Meryem ve Levent'in hayatını yerle bir etmeye ant içmiştir. Peki, Kızıl Goncalar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam 27. bölümü ile ekrana geldi. Yapımın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler internet üzerinden "Kızıl Goncalar 28. ölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Naim, Vahid'in yardımıyla Meryem ve Levent'in hayatını zindana çevirmeye kararlıdır. Öte yandan zihninde gördüğü kadının annesi olduğunu anlayınca uzun zamandır kaçtığı sırlarıyla yüzleşen Cüneyd, aklının iplerini tamamen salmak üzeredir. Cüneyd'in peşine düşen Zeynep, onu Levent'e götürmenin yolunu bulur. Cüneyd ise onu yaşama döndürecek gerçek hesaplaşmanın tekkede sonlanacağını bilmektedir.

Levent, Mira'yı Naim'den korumak için yurtdışı fikrini ortaya atar. Mira gönülsüz de olsa kabul eder. Mira'yla arasındaki buzları eriten ve ondan ilk defa "Anne" kelimesini duyan Meryem de vedalaşma hazırlıkları yapar. Bu sırada Vahid'in herkesten sakladığı gizli bilgisayarının şifrelerini çözmek isteyen Levent ve Sadi Hüdayi, Seçkin'den yardım ister. Seçkin'in yönlendirmesiyle bilgisayara ulaşmaya çalışan Zeynep'i tekkede zorlu bir yolculuk beklemektedir.

Vahid kitaptaki soruların yanıtı için hem Cüneyd'e hem vazifesini öğrendiği Lokman'a ihtiyaç duyar. Aynı anda Kevser'in, Meryem'in ortağı olduğu Elif bebek yalanı, tekkedeki herkesi ateşe atmak üzeredir. Kitaptaki soruların cevabını aldığını ve Cüneyd'i alaşağı ettiğini düşünen Vahid ise Zeynep ve onun elinden hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

KIZIL GONCALAR 28. ÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız .

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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