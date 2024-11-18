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Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça full HD izleme linki

Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça full HD izleme linki
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Kızıl Goncalar 27. Bölüm tek parça izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar 27. Bölüm tek parça full HD izleme linki!

NOW TV dizisi Kızıl Goncalar bugün 27. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin 27 bölümünü izlemek isteyen seyirciler internette, Kızıl Goncalar 27. Bölüm tek parça full HD izleme linki, araştırması yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar 27. Bölüm tek parça full HD izleme linki var mı, İşte detaylar...

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Naim, Vahid'in yardımıyla Meryem ve Levent'in hayatını zindana çevirmeye kararlıdır. Öte yandan zihninde gördüğü kadının annesi olduğunu anlayınca uzun zamandır kaçtığı sırlarıyla yüzleşen Cüneyd, aklının iplerini tamamen salmak üzeredir. Cüneyd'in peşine düşen Zeynep, onu Levent'e götürmenin yolunu bulur. Cüneyd ise onu yaşama döndürecek gerçek hesaplaşmanın tekkede sonlanacağını bilmektedir.

Levent, Mira'yı Naim'den korumak için yurtdışı fikrini ortaya atar. Mira gönülsüz de olsa kabul eder. Mira'yla arasındaki buzları eriten ve ondan ilk defa "Anne" kelimesini duyan Meryem de vedalaşma hazırlıkları yapar. Bu sırada Vahid'in herkesten sakladığı gizli bilgisayarının şifrelerini çözmek isteyen Levent ve Sadi Hüdayi, Seçkin'den yardım ister. Seçkin'in yönlendirmesiyle bilgisayara ulaşmaya çalışan Zeynep'i tekkede zorlu bir yolculuk beklemektedir.

Vahid kitaptaki soruların yanıtı için hem Cüneyd'e hem vazifesini öğrendiği Lokman'a ihtiyaç duyar. Aynı anda Kevser'in, Meryem'in ortağı olduğu Elif bebek yalanı, tekkedeki herkesi ateşe atmak üzeredir. Kitaptaki soruların cevabını aldığını ve Cüneyd'i alaşağı ettiğini düşünen Vahid ise Zeynep ve onun elinden hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR BÖLMLERİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

İzlemek için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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