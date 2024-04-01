Kızıl Goncalar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Nisan Kızıl Goncalar yeni ölüm izleme linki var mı?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLUR?

Meryem'i Levent'le yakalayan Naim, Meryem'i zina ile suçlar. Meryem, suçlamayı reddetse de bu Naim'in zulmüne engel olmayacaktır. Levent canhıraş biçimde Meryem'i kurtarmaya çalışsa da Sadi Hüdayi ve tarikat ona yardımcı olmaya gönülsüzdür. Dahası tarikattan korkan Meryem de boşanmaya yanaşmamaktadır.

Zeynep'in matematik öğrettiğini duyduktan sonra onla yüzleşmek üzere olan Cüneyd'e Meryem'in haberi gelir. Cüneyd, Levent'in bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenmiş olur. Zeynep ise babasının Nadire ile ilişkisini ortaya çıkarıp Meryem'i babasının elinden kurtarmak için Cüneyd'den yardım istemek zorunda kalır.

Meryem yüzünden Beste'yle de arası açılınca hayatta tutunduğu her şeyi yitirmek üzere olan Levent ise Suavi'nin ötanazi kararıyla yüzleşmekten kaçınırken Cüneyd'le konuştukları "rabıta" fikrine yakınlaşır.

Yaşadıklarını herkesten gizlemeye çalışan Meryem nihayet Zeynep'e yakalanınca kızı, annesini Levent'ten yardım isteyip her şeye son vermesi için yüreklendirir. Ancak Naim'in Meryem'i bırakmaya niyeti yoktur ve onu en büyük kabusuyla sınamaya karar verir. Suavi ölümüne giderken, Meryem'i bu karanlık sondan kurtaracak bir umut ışığı kalmamış görünmektedir.

KIZIL GONCALAR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 14. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Günce gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.