İspanyol arenasını aratmayan görüntüler... Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

BURSA Bursa'da sahibinin elinden kaçan boğa, ortalığı bir birine kattı. Polis, jandarma ve belediye ekiplerini peşine takan boğanın yakalanması için herkes seferber oldu. Araçlar tarafından kıstırılan boğa, bir vatandaşın sopa ile yere vurmasına sinirlenince 10'larca vatandaşı önüne katınca İspanyol arenasını aratmadı. İnsanların üzerine koşturan boğa, bir dükkanın camından içeri girdikten sonra gözden kayboldu.

Kurban bayramlarında görmeye alışık olduğumuz kaçan kurbanlık görüntülerine, 3 ay öncesinden Bursa'da cep telefonu kameralarına yansıdı. Sahibinin elinden kaçan boğa, Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Bursa-Ankara yoluna çıktı. Trafiği bir birine katan boğayı yakalamak için sahibinin yanı sıra, jandarma, polis ve belediye ekipleri de seferber oldu. Araçların arasından ilerleyen boğa, kimi zaman yorgunluktan durmak zorunda kaldı.

Araçlar tarafından kıstırılan boğa, bir vatandaşın sopa ile yere vurmasına sinirlenince 10'larca vatandaşı önüne katınca İspanyol arenasını aratmadı. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüleri izleyenler gülmekten kendini alamadı. Boğadan kaçanlar dükkanlara sığınırken, boğa bir dükkanın camını kırarak içeri girdi. Dükkandan çıkan boğa, daha sonra yine araçların arasına yöneldi.

Gelen geçen araçlara bakınan boğayı yakalamak için ekipler harekete geçtiğinde ise koşmaya başlayan boğa, sokak arasına kaçarak gözden kayboldu.