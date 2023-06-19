Kızamık vakaları neden artıyor, kaç günde geçer ve kızamık belirtileri merak ediliyor. Bakan Koca'dan kızamık vakalarına karşı açıklama geldi. Son haftalarda medyaya yansıyan "çocuklarda kızamık hastalığına bağlı ölüm" içerikli haberler gündem yarattı. Kızamık nasıl bulaşır ve kızamık aşısı nasıl yapılır araştırılıyor. Peki, Kızamık vakaları neden artıyor, kaç günde geçer? Bakan Koca'dan kızamık vakalarına karşı açıklama geldi!

Çocuklarda kızamık salgını mı var? "Vakalarda artış olduğu doğru" diyen Bakan Koca, ölüm iddialarını yalanladı

Kızamık vakaları neden artıyor, kaç günde geçer ve kızamık belirtileri gündeme geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde medyada yer alan 'çocuklarda kızamık hastalığına bağlı ölüm' iddialarına yönelik açıklama yaptı. Kızamık nasıl bulaşır ve kızamık aşısı nasıl yapılır araştırılıyor. Kızamık vakaları neden artıyor, kaç günde geçer? Bakan Koca'dan kızamık vakalarına karşı açıklama geldi! Detaylar haberimizdedir…

KIZAMIK VAKALARI NEDEN ARTIYOR, KAÇ GÜNDE GEÇER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde medyada yer alan 'çocuklarda kızamık hastalığına bağlı ölüm' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Yurt dışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında artış olduğunu belirten Koca, "Vatandaşlarımızı çocuklarının sağlığı için aşı konusunda titiz davranmaya davet ediyoruz." dedi.

BAKAN KOCA'DAN KIZAMIK VAKALARINA KARŞI AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden uzun bir açıklama yapan Koca, "Kaygı uyandıran "kızamığa bağlı ölüm" iddiaları asılsızdır. Ülkemizde kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönünde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili kaygı uyandıran iddialar asılsızdır. Bu açıklama, kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacından doğmuştur." ifadelerini kullandı.

Koca açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Öncelikle şu önemli bilgiye dikkat çekmek istiyoruz: Kızamığa bağlı bir ölüm söz konusu değildir. Kızamığa bağlı olduğu veya olabileceği iddia edilen ölümün nedeni HIV/AIDS hastalığı kaynaklı multiorgan yetmezliğidir. Hasta 2015 doğumlu, yabancı uyrukludur. Bilindiği gibi, sağlık çalışanlarımızın ilgili programa bağlı olarak sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ülkemizde kızamık hastalığı tamamen kontrol altına alınmıştı. Ancak, son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yurtdışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında bir artış olduğu gerçektir.

"AŞI KONUSUNDA TİTİZ DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

COVID-19 Pandemisi döneminde maalesef artış gösteren aşı reddi kampanyalarına rağmen, sağlık çalışanlarımızın çabaları sonucunda çocuklarımızın KKK-I aşı kapsayıcılığının ülke genelinde %95'in üzerinde tutulması sağlanmıştır. Aşılarının, aşı reddi nedeniyle yapılamadığı İzlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu ile bildirilen çocuk sayısının gittikçe azalması sevindiricidir. Türkiye'de bulunan yabancılar içinse ayrı aşı kapsayıcılığı hesaplanmaktadır. Bu oran KKK aşısı için %87 ile 92 arasında seyretmektedir. Bağışıklama Danışma Kurulumuzun önerisiyle 2019 yılından itibaren çocuklarımıza bir yaşından önce başlayarak üç doz kızamık aşısı uygulamaktayız. Bilimsel veriler, kızamık vakalarının görüldüğü dönemlerde aşı takvimine titizlikle uyulmasının yararına işaret etmektedir. Bu vesileyle vatandaşlarımızı çocuklarının sağlığı için aşı konusunda titiz davranmaya davet ediyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"DURUMUN STABİL OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞ"

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kızamık vakalarında artış olması üzerine ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görevli bilim adamlarımızdan oluşan Bağışıklama Danışma Kurulu ve Kızamık Doğrulama Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda, İstanbul'dan başlayarak tüm illerimizde 2023 yılının Ocak ayından itibaren yoğun kontrol stratejileri uygulamaya konmuştur. Bu kontrol stratejileri çerçevesinde: