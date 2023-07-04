Kızamık salgını mı var? Sağlık Bakanı açıkladı, kızamık salgını var mı, nasıl bulaşır? Türkiye'de kızamık salgını var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık salgını iddialarına açıklık getirdi. Vatandaşların beklediği haber sonunda en yetkili isimden geldi. Açıklamalarda bulunan Koca vatandaşları aydınlattı. Peki, Kızamık salgını var mı, nasıl bulaşır? Türkiye'de kızamık salgını var mı?

Durum hakkında açıklamalarda bulunan Koca, "Bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da" Dedi. Vatandaşlar ise merak ediyor. Kızamık salgını var mı, nasıl bulaşır? Türkiye'de kızamık salgını var mı? İşte detaylar…

KIZAMIK SALGINI MI VAR? KIZAMIK SALGINI MI ÇIKTI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık salgını iddialarının kontrol altında olduğunu ve tüm vakalar için gerekli tedavilerin uygulandığını belirtti. Koca, kızamık salgını iddialarına ilişkin, "Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da. Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KIZAMIK SALGINI MI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda, üçüncü doz ise 4 yaşında yapılmalı. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere mobil ekiplerimizle de yaygın aşılamayı sürdürüyoruz."

KIZAMIK NASIL BULAŞIR?

Kızamık, enfekte bir kişinin öksürdüğü veya hapşırdığı zaman solunum damlacıkları yoluyla bulaşır. Virüs, solunum yoluyla havada asılı kalabilir ve başka bir kişi bu virüsü soluyarak enfekte olabilir. Ayrıca, virüs bulaşmış bir yüzeye dokunup ardından ağıza, buruna veya göze temas etmek suretiyle de bulaşabilir. Kızamık oldukça bulaşıcı bir hastalıktır ve enfekte bir kişinin çevresinde bulunan diğer insanlara kolayca yayılabilir. Bu nedenle, kızamık salgınlarının önlenmesi için aşılanma önemli bir rol oynamaktadır.