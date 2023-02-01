Şubat ayının gelmesiyle yurdun dört bölgesinde çeşitli hastalıklar yaşanıyor. O hastalıklardan bir tanesinde Kızamık binlerce kişide görülen bu hastalık berikileri tedavi yöntemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.Peki,Kızamık hastalığı nedir? Kızamık hastalığı kaç gün sürer? Kızamık hastalığının belirtileri neler? Kızamık hastalığı nasıl bulaşır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kızamık, solunum yoluyla bulaşan bir çocuk hastalığıdır. Zatürre ve menenjit gibi hastalıklılara neden olabilen kızamık, çocukluk döneminde aşısı yapılmadığı takdirde yetişkinlikte de görülebilir. Peki, Kızamık hastalığı nasıl bir hastalıktır? Kızamık nedir? Kızamık hastalığının belirtileri nelerdir? Kızamık hastalığı kaç gün sürer? Kızamık hastalığı nasıl bulaşır? Detaylar haberimizde...

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık, çok bulaşıcı, döküntüler ile seyreden viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Duyarlı kişi kızamık hastası ile karşılaştığında hastalığı yüzde 90 bulaştırır. Makülopapüler döküntü, ateş ve solunum semptomları ile karakterizedir. Döküntüler birleşebilir. Komplikasyonları oldukça yaygın ve ciddidir. Aşı uygulanmasından önce tüm dünyada, en önemli çocuk ölüm sebeplerindendir.

KIZAMIK BELİLTİLERİ NELERDİR?

Kızamık virüsü kişiye bulaştıktan yaklaşık 8 ila 12 gün sonra hastalığın ilk belirtileri ortaya çıkar. Bu belirtiler çoğunlukla basit bir üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer. Burun akıntısı, öksürük, hapşırık, hâlsizlik, yorgunluk, yüksek ateş, boğaz ağrısı, ağız içinde, diş etlerinin etrafında, yanak içlerinde, küçük gri rengi andıran lekeler (Koplik lekeleri), gözlerin ışığa duyarlı olması gibi belirtiler hastalığın 1. ila 3. günleri arasında görülür. Hastalığın 4. ila 8. günlerinde ateş, 39 ila 41 derece arasında seyreder.

Kulak ve ense arkasında döküntü başlar. Bu döküntüler öncelikle yüze, gövdeye ve ardından kol ve bacaklara yayılır. Kızamık hastalığında döküntü, kırmızı ve kahverengi renklerinde yassı formda ve cilt yüzeyinde hafif kabartı şeklindedir. Döküntüler kol ve bacaklarda ayrı ayrı lezyonlar hâlindeyken gövdede birleşme eğilimindedir. Tüm vücuda yayılan döküntüler yaklaşık olarak 4 gün kadar sürer. Ardından hafif bir soyulma eşliğinde baş bölgesinden aşağıya doğru solgunlaşarak kaybolur. Döküntülerin ortadan kalkmasıyla birlikte kişinin ateşi de düşer. Ancak hastalığın neden olduğu öksürük yaklaşık 10 gün kadar sürer.

Yüksek ateşin 5 günden fazla sürmesi, kızamığa bağlı olarak zatürre ya da orta kulak iltihabı gibi farklı komplikasyonların geliştiğini gösterebilir. Kızamık vakalarının yaklaşık %30'unda bir veya birden fazla komplikasyon gelişir. Özellikle 1 yaş altındaki çocuklarda ve aşılanmamış yetişkinlerde komplikasyon riski çok daha yüksektir. Kızamık; ishal, körlük ve beyin iltihaplanması gibi hastalıklara da yol açabilir.

Nadir görülen komplikasyonlardan biri olan subakut sklerozan panensefalite bağlı ilk belirtilerin görülmesinin ardından geçen 6 ila 24 ay içinde yaşam kaybı yaşanabilir. Enfekte olan kişi, döküntüler başlamadan önceki 4 gün ve döküntülerin başlamasıyla birlikte geçen 4 gün boyunca bulaştırıcı olarak kabul edilir.

KIZAMIK HASTALIĞI KAÇ GÜN SÜRER?

Uzmanların önerdiği ateş düşürücü ve vitamin takviyesi kullanılabilir. Hastalık yaklaşık 1 hafta sürecek, ömür boyu bağışıklık sağlayacaktır. Kızamık aşıyla önlenebilen bir hastalıktır. Ancak ilk yaş içinde ( genellikle 9 ay dolunca ) yapılan tek doz aşının yeterli olmadığı, en az 2 doz aşı gerektiği unutulmamalıdır.

KIZAMIK HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

kızamık hastalığı genel olarak, hastalık bulaşmış olan birisinin öksürmesi sonucu havaya karışan kızamık virüsünün nefes yoluyla vücuda girmesi ile bulaşır. Kızamık, insan hastalıkları arasında en kolay yayılan hastalıklardan biridir. Kızamık olan bir kimse ile aynı odada bulunmak hastalığın bulaşması için yeterli olabilir. Kızamık hastalığı olanlar genel olarak belirtilerin görülmesinden hemen önce başlayarak, makülopapüler lekelerin görülmesinden dört gün sonrasına kadar hastalığı bulaştırabilirler. Kızamık virüsüne maruz kalma ile hastalanma arasındaki süre genel olarak 10 gündür. Makülopapüler döküntü genellikle virüse maruz kaldıktan 14 gün sonra görülür. Kızamık, döküntü çıkmadan 7 gün önceden bulaştırıcılık başlar ve döküntü çıktıktan 5-7 gün sonrasına kadar devam eder. Kızamığa yakalanan kimselere normal olarak dinlenmeleri, bol sıvı içmeleri önerilebilir. Hastalığın özel bir tedavisi mevcut değildir. Bir kimsenin kızamık hastalığını bulaştırabileceği dönemlerde hastalığı başkalarına bulaştırma riskini azaltmak için evden çıkmamaları faydalı olur.