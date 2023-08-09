Kızamık aşısı: Ne zaman yapılır, yan etkileri ve özel durumlar

Çocukların sağlıklı büyümesi için önemli olan kızamık aşısı, hava yoluyla kolayca bulaşabilen ve ciddi komplikasyonlara yol açabilen kızamık hastalığına karşı koruma sağlar. Aşının ilk dozu genellikle 12-15 aylıkken, ikinci dozu ise 4-6 yaş arasında uygulanır. Kızamık aşısı ne zaman yapılır, hangi yaş aralıklarında çocuklar kızamık aşısı yaptırmalı? Kızamık hastalığı nedir, aşı ne zaman yaptırılmalı? Kızamık aşısının yan etkileri nelerdir?

Kızamık, oldukça bulaşıcı bir hastalık olup genellikle çocuklarda görülür. Kızamık aşısı ise kızamık hastalığına karşı etkili bir koruma sağlamaktadır. Peki, kızamık aşısı ne zaman yapılır, hangi yaş aralıklarında çocuklar kızamık aşısı yaptırmalı? Kızamık hastalığı nedir, aşı ne zaman yaptırılmalı? Kızamık aşısının yan etkileri nelerdir?

KIZAMIK HASTALIĞI NEDİR?

Kızamık, hava yoluyla kolayca bulaşan bir virüs kaynaklı hastalıktır. Yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve karakteristik kızamık döküntüsü gibi belirtilerle kendini gösterir. Kızamık, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

KIZAMIK AŞISI NEDİR?

Kızamık aşısı, kızamık virüsüne karşı bağışıklık oluşturan bir aşıdır. Aşının içinde zayıflatılmış veya ölü virüs bulunur ve vücuda enjekte edildiğinde bağışıklık sistemi tepki vererek antikorlar üretir. Bu antikorlar, kızamık virüsü ile karşılaşıldığında hastalığın ortaya çıkmasını engeller.

KIZAMIK AŞISININ DOZLARI

İlk Doz

Kızamık aşısının ilk dozu genellikle bebeklik döneminde uygulanır. Türkiye'de, çocuklar genellikle 12-15 aylıkken kızamık aşısının ilk dozunu alır. Bu ilk doz, bağışıklık sisteminin kızamık virüsüne karşı tepki vermesini sağlar.

İkinci Doz

Kızamık aşısının ikinci dozu genellikle 4-6 yaş arasında uygulanır. İlk dozdan en az 28 gün sonra yapılması önerilen bu doz, bağışıklık sisteminin daha da güçlenmesini sağlar ve koruyucu etkinliği artırır.

KIZAMIK AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

İlk Dozun Zamanlaması

Kızamık aşısının ilk dozu, bebeklik döneminde 12-15 aylıkken yapılmalıdır. Bu yaş aralığı, çocuğun bağışıklık sisteminin yeterli olması ve aşının etkili olabilmesi için uygun bir zamandır. Aşının bu dönemde yapılması, çocuğun kızamık hastalığına karşı korunmasını sağlar.

İkinci Dozun Zamanlaması

Kızamık aşısının ikinci dozu, genellikle 4-6 yaş arasında uygulanır. İlk dozdan en az 28 gün sonra yapılması önerilen bu doz, çocuğun bağışıklık sisteminin daha da güçlenmesini sağlar. İkinci dozun zamanında yapılması, aşının etkinliğini ve koruyucu özelliğini artırır.

KIZAMIK AŞISINDA ÖZEL DURUMLAR NELERDİR?

Bebekler

Bebekler, doğumdan sonra anneden geçen antikorlar sayesinde kızamık hastalığına karşı doğal bir bağışıklık kazanır. Bu nedenle, bebekler genellikle 12-15 aylıkken kızamık aşısının ilk dozunu alırlar. Aşının belirtilen zamanlamada yapılması önemlidir, çünkü bebeklerde kızamık hastalığı daha ciddi sonuçlara yol açabilir.

Yetişkinler

Yetişkinlerde, kızamık aşısının ihtiyaca bağlı olarak yapılması önerilir. Özellikle kızamık hastalığı geçirmemiş veya aşısı olmamış yetişkinler, kızamık virüsüne karşı savunmasız olabilir. Bu nedenle, yetişkinlerin kızamık aşısı yaptırmaları, hastalığa karşı korunmalarını sağlar.

Gebe Kadınlar

Gebe kadınlar, kızamık aşısını gebelikleri sırasında yaptırmamalıdır. Kızamık aşısı canlı bir aşı olduğu için gebelikte kullanılması önerilmez. Gebeler, kızamık aşısından önce veya sonra hamilelik planlamaları yapmalı ve aşılarını düzenli olarak kontrol etmelidir.

KIZAMIK AŞISI SONRASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Hafif Yan Etkiler

Kızamık aşısı genellikle iyi tolere edilir, ancak bazı hafif yan etkiler görülebilir. Bunlar arasında hafif ateş, kızarıklık, şişlik veya hassasiyet gibi reaksiyonlar bulunabilir. Bu yan etkiler genellikle kısa süreli ve hafiftir.

Ciddi Yan Etkiler

Kızamık aşısının ciddi yan etkileri nadirdir. Bununla birlikte, nadir durumlarda alerjik reaksiyonlar veya ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir. Özellikle aşıya karşı alerjisi olan kişilerde veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha dikkatli olunması gerekir. Ciddi yan etkileri gözlemlemek durumunda iseniz, derhal sağlık uzmanınıza başvurmalısınız.