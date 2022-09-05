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Kız Kulesi yıkıldı mı? "Kız Kulesi yıkıldı" iddiası doğru mu?

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Kız Kulesi yıkıldı mı? 'Kız Kulesi yıkıldı' iddiası doğru mu?

Sosyal medyada Kız Kulesi'nin yıkıldığına yönelik paylaşımlar üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Peki, Kız Kulesi yıkıldı mı? "Kız Kulesi yıkıldı" iddiası doğru mu?

Restore edilmek üzere üzeri kapatılan tarihi yapının 'yok edildiğini' öne süren bazı kullanıcılar, görüntüleri sayfalarına taşıdı. Peki, Kız Kulesi yıkıldı mı? "Kız Kulesi yıkıldı" iddiası doğru mu? İşte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklaması!

KIZ KULESİ YIKILDI MI?

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan, yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrolünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm belgeler ve gelişmelerin "https://kizkulesi.com" sitesinden paylaşıldığına yer verilen açıklamada, "2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir." denildi.

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