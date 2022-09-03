Kız kulesinde bilindiği üzere restorasyon çalışmaları başlanmıştı. Gündeme kız kulesinin dikkat çeken görüntüleri ile akıllara Kız Kulesi yıkıldı mı? ve Kız kulesi neden kapalı? Gibi sorular geldi. Vatandaşlar Kız kulesine ne olduğunu merak ediyor. Peki, Kız Kulesi yıkıldı mı? Kız kulesi neden kapalı? Kız kulesine ne oldu?

Birçok vatandaş tarafından merak edilen ve sosyal medyada görüntüleri ile görenleri şaşırtan kız kulesi restorasyonunda neler oldu? İstanbul'un sembolik yapılardan bir tanesi olan Kız Kulesi yıkıldı mı? Ve Kız kulesi neden kapalı? Soruları oldukça merak ediliyor. Peki, Kız Kulesi yıkıldı mı? Kız kulesi neden kapalı? Kız kulesine ne oldu?

KIZ KULESİ YIKILDI MI?

Sosyal medya üzerinde paylaşılmakta olan fotoğraflar üzerine bazı kullanıcılar kız kulesinin tamamen yıkılıp yenisinin yapıldığını iddia ederken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 1940'lı yıllardaki kız kulesinde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye dikkat çekilerek 2022 yılı sonunda çalışmaların biteceğini ifade edildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama:

"1940'lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com/ sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır."