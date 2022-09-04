İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nde Eylül 2021'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışması devam ediyor. Peki, Kız Kulesi son hali! Kız Kulesi tadilat ne oldu? Kız Kulesi ne olacak?

Kız Kulesi son hali! İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nde Eylül 2021'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışması devam ediyor. Peki, Kız Kulesi son hali! Kız Kulesi tadilat ne oldu? Kız Kulesi ne olacak? İşte detaylar...

KIZ KULESİ SON HALİ

Geçen seneden beri restorasyonda olan Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddiaları sonrasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü söz konusu iddiaları yalanladı. Öte yandan web sitesinde ise Kız Kulesi'nin restorasyon sonrasında nasıl görüneceğine dair bir fotoğraf paylaşıldı.

YIKILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Anca restorasyon halinde olan Kız Kulesi'nin son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çekilen bir videoda Kız Kulesi'nin arkasından geçen bir geminin restorasyon halinde olan yapının içinden görünmesi tartışmalara neden oldu. Kimileri yapının yıkıldığını öne sürdü.

İDDİALAR SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 1940'lı yıllardaki kız kulesinde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye ve yapının depreme dayanıklı olmadığına dikkat çekilerek 2022 yılı sonunda çalışmaların biteceğini ifade edildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama:

"1940'lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com/ sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır."

SON HALİ NASIL OLACAK?

Sene sonunda tekrar açılması beklenen Kız Kulesi'nin, restorasyon sonrası nasıl görüneceği ise merak konusu oldu. Bakanlık ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi'nin sitesinde restore sonrası yapının nasıl görüneceğine dair bir fotoğraf paylaştı.

İşte "Restorasyon Çalışmaları Sonrası Bitmiş Hali Görüntüsü" notuyla paylaşılan o fotoğraf: