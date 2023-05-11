Kız Kulesi restorasyonu tamamlandı, halkın ziyaretine açılıyor

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi'nde restorasyon süreci tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarıyla kulenin iç bölümüyle birlikte, dış cephesi, iskelesi ve çevresi de düzenlendi. Kulede, önceki restorasyon süreçlerine ait, yapının statiğine uygun görülmeyen betonarme parça ve eklentiler söküldü ve aslına uygun, özgün malzemeler ile kulenin tüm bölümleri restore edildi. Kız Kulesi'ni basın mensuplarıyla birlikte ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İki yıllık bir restorasyon sürecinden sonra bu akşam Kız Kulesi'ni nihayet tekrar vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Emre Can URAN/ - KIZ Kulesi'nde restorasyon çalışmaları sona erdi. Bu akşam 21.00'de gerçekleştirilecek ışık ve lazer gösterilerinin ardından tarihi yapı, yarından itibaren halkın ziyaretine açılacak. Kız Kulesi'ni basın mensuplarıyla birlikte ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İki yıllık bir restorasyon sürecinden sonra bu akşam Kız Kulesi'ni nihayet tekrar vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Binanın son 20 yıldır, 30 yıldır gözlemlediğimiz görüntüsü, yanlış görüntüsüydü. Aslına özgün haline, bu çalışmayla binamız getirildi. Bu akşam saat 9'dan itibaren ışık ve lazer şovu ile birlikte binamız açılıyor. Vatandaşlarımızın rahat ulaşabilmesi seyredebilmesi için Mayıs sonuna kadar ücretsiz yaptık, motor da ücretsiz olacak" dedi.

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi'nde restorasyon süreci tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarıyla kulenin iç bölümüyle birlikte, dış cephesi, iskelesi ve çevresi de düzenlendi. Kulede, önceki restorasyon süreçlerine ait, yapının statiğine uygun görülmeyen betonarme parça ve eklentiler söküldü ve aslına uygun, özgün malzemeler ile kulenin tüm bölümleri restore edildi. 2.Mahmut Dönemi'ndeki görüntüsü esas alınarak restore edilen Kız Kulesi'nde, olası İstanbul depremine yönelik çalışmalar da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışa hazır hale gelen Kız Kulesi'ni ziyaret ederek konuşma gerçekleştirdi.

"KIZ KULESİNİ VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURUYORUZ"

"RESTORASYON VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARI SIRASINDA BİNANIN ÖZGÜN MALZEMELERİ KULLANILDIö

"SON 20-30 YILDIR GÖZLEMLEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜSÜ, YANLIŞ GÖRÜNTÜSÜYDÜ"

"MAYIS AYI SONUNA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK"

BUGÜNE KADAR SÖYLENENLERİN HEPSİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK