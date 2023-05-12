Kız Kulesi restorasyon çalışmaları tamamlandı, ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi, ışık ve lazer gösterilerinin ardından ziyarete açıldı. Ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan Kız Kulesi'ne gelen ziyaretçilere çay, kahve ve dondurma ikramları yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışması kapsamında iç bölümüyle birlikte, dış cephesi, iskelesi ve çevresi de düzenlenen Kız Kulesi dün akşam gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterilerinin ardından bugün ziyarete açıldı. Sabahın erken saatlerinde aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar'a gelenler Kız Kulesi'ni gezmek için sıraya girdi. Ziyaretçilere çay, kahve ve dondurma ikramları yapıldı. Kız Kulesi'ne ziyaretler Mayıs sonuna kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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