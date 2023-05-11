Kız Kulesi ne zaman açılıyor, saat kaçta ve Kız Kulesi açılışı ne zaman, yapıldı mı soruları gündeme geliyor. Kız Kulesi öncesi ve sonrası fotoğrafları merak ediliyor. Tarihi milattan önce 410 yılına kadar uzanan Kız Kulesi ziyaretçilere ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, Kız Kulesi ne zaman açılıyor, saat kaçta? Kız Kulesi açılışı ne zaman, yapıldı mı?

Kız Kulesi restorasyon çalışmalarına başlamasıyla beraber sıkça gündeme geliyordu. Kız Kulesi'nin açılışı ne zaman yapılacağı ve Kız Kulesi ne zaman açılıyor, saat kaçta soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kız Kulesi ne zaman açılıyor, saat kaçta ve Kız Kulesi açılışı ne zaman, yapıldı mı sorularına yanıt aranıyor. Kız Kulesi ne zaman açılıyor, saat kaçta? Kız Kulesi açılışı ne zaman, yapıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

KIZ KULESİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Tarihi milattan önce 410 yılına uzanan ve 2. Mahmud dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, bugün kapılarını açacak.

KIZ KULESİ AÇILIŞI NE ZAMAN?

Yenileme çalışmaları, uluslararası restorasyon ilkeleri ışığında ve Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi mimar Han Tümertekin'den oluşan bilim kurulunun rehberliğinde gerçekleştirildi.

Çalışmalar sırasında, zaman içerisinde kulenin geçirdiği onarımlarda kullanılan beton ve çimento içeriğindeki tuzlar ve diğer kimyasallar nedeniyle zarar gördüğü, taşıyıcı kolon ve kirişlerin birbirine bağlı olmadığı anlaşılmıştı.

2. Mahmud dönemindeki orijinal haline kavuşan kulenin restorasyon çalışmalarında, bugüne ulaşmış kaynaklardaki en çok bilgi ve belgenin olduğu 18. yüzyıl sonu verileri kullanıldı. Bu bilgiler ışığında kule ve kale bölümündeki özgün olmayan çatı ilaveleri kaldırılarak, özgün durumuna getirildi.

Süreç boyunca kimyasal analizler, georadar görüntüleme sistemleri, lazer tarayıcılar gibi teknolojilerle yapının statik sorunları tespit edildi ve güçlendirme yöntemleri belirlendi. Georadar çalışmaları sırasında içinde boşluk gözlemlenen özgün duvarların enjeksiyon yöntemiyle güçlendirilmesi yapıldı.

KIZ KULESİ RESTORASYON