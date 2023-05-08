Üsküdar'da bulunan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 yılında restorasyon çalışmaları başlatmıştı. Kız Kulesi'nin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Kız Kulesi ne zaman açılacak? Kız Kulesi saat kaçta, hangi gün açılacak? İşte detaylar...

İstanbul'un ikonik yapılarından olan ve tarihi M.Ö. 410 yılına kadar uzanan Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlatılmıştır. Kız Kulesi'nin ne zaman ziyarete açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kız Kulesi ne zaman açılacak? Kız Kulesi saat kaçta, hangi gün açılacak? Detaylar haberimizde...

ÖZGÜN HALİNE KAVUŞTURULDU

Başlatılan restorasyon çalışmalarında günümüze ulaşmış kaynaklardaki en çok bilgi ve belgenin olduğu 18. yüzyıl sonu verileri kullanıldı. Bu bilgiler ışığında kule ve kale bölümündeki özgün olmayan çatı ilaveleri kaldırılarak, özgün durumuna getirildi. Süreç boyunca kimyasal analizler, georadar görüntüleme sistemleri, lazer tarayıcılar gibi teknolojilerle yapının statik sorunları tespit edildi ve güçlendirme yöntemleri belirlendi. Georadar çalışmaları sırasında içinde boşluk gözlemlenen özgün duvarların enjeksiyon yöntemiyle güçlendirilmesi yapıldı. Yapının tarihi beden duvarları, paslanmaz çelikten görünmez gergilerle güçlendirildi ve kale bölümünün özgün dendan duvarları ortaya çıkarıldı. Balkon döşeme karkası üzerinde ahşap taşıyıcılarla duvar ve kubbe aslına uygun olarak oluşturuldu, duvarların ahşap kaplamaları tamamlandı ve dekoratif öğelerinin imalatı yapıldı. Kubbe ise özgün malzemesi olan kurşunla kaplandı. Bakır alem ise konservasyon çalışmaları yapılarak altın varak ile kaplandı. Özgün aleme zarar vermeden yanına yıldırımdan korunma amaçlı paratoner yapıldı.

KIZ KULESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'un simge yapılarından olan Kız Kulesi, 2 yıl aranın ardından 11 Mayıs'ta ziyarete açılacak.