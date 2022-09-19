İstanbul'un gözde yerlerinden biri olan Kız Kulesi her yıl binlerce ziyaretçi ağırlamakla beraber sahil kesimlerde dolaşan vatandaşların da dikkatlerini üzerine çekiyor. Geçtiğimiz zamanlarda başlayan restorasyon çalışmalarının ardından vatandaşların aklına gelen sorulardan biri Kız Kulesi'nde müzekart geçerli olacak mı? Kız Kulesi'ne müzekart ile girilir mi? oldu.

Restorasyon çalışmaları devam eden İstanbul'un sevilen mimarisi Kız Kulesi hakkında merak edilenler oldu. Müzekart İstanbul'da çoğu tarihi mekan, müzede geçerli olarak kullanılıyor. Merak edilenler arasında ise müzkart ile Kız Kulesi'ne gidilir mi? sorusu yer aldı. Peki, Kız Kulesi'nde müzekart geçerli olacak mı? Kız Kulesi'ne müzekart ile girilir mi?

KIZ KULESİ'NDE MÜZEKART GEÇERLİ OLACAK MI?

Kız Kulesi'nde müzekart geçerli değildir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi restorasyonu ile ilgili şu sözleri dile getirdi; "Kız Kulesi'nin geçmişine bakmak gerekiyor. 40'lı yıllarda bir yangın çıkıyor ve sonrasında da restorasyona alınıyor. Beton ağır bir malzeme, yapıya yük biniyordu. Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa, kuleyi alıp götürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restoran sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik. Betonarme bölüm özgün malzemeyle yeniden yapılıyor.

Yapılacakları basın lansmanıyla Eylül 2021'de anlattık. Özgün duvarları yıkılması, aslını koruyoruz. Denizin altında da binayı etkileyen boşluklar vardı.

Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık. Sürecine girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı."