Kız Kulesi açıldı mı, ne zaman açılacak? Kız Kulesi yeni hali! 2023 Kız kulesi restorasyon çalışması bitti mi?

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi. Kız Kulesi'nin son halini gören kullanıcılar kulenin ziyarete ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, Kız Kulesi açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023 Kız kulesi restorasyon çalışması bitti mi? İşte detaylar...

İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi yapının son hali görüntülendi. 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlatılan Kız Kulesi'nin ziyarete ne zaman açılacağı araştırılıyor. Kız Kulesi'nin açılış tarihi merak konusu oldu. Peki, Kız Kulesi açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023 Kız kulesi restorasyon çalışması bitti mi? İşte, Kız Kulesi yeni hali!

KIZ KULESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'un Galata Kulesi'yle birlikte en önemli tarihi simgelerinden olan Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor. Etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi'nin kale kısmının güçlendirildiği dikkat çekerken çevresindeki düzenlemelerin de devam ettiği görüldü.

KIZ KULESİ YENİ HALİ!