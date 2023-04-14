İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi yapının son hali görüntülendi. Uzun bir süre boyunca gündemdeki yerini korumakta olan Kız kulesi açıldı mı? Sorusu merak edilmekte. Peki, Kız kulesi açıldı mı? Kız kulesi restorasyonu bitti mi, son hali nasıl? İşte Kız Kulesi'nin son hali!

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi. Kız Kulesi'nin kale kısmının güçlendirildiği dikkatlerden kaçmazken, pencerelerinde ve kulenin yanındaki yapının çatısında çalışmaların devam ettiği görüldü. Tarihi yapının büründüğü yeni silüet görenleri mest etti. Peki, Kız kulesi açıldı mı? Kız kulesi restorasyonu bitti mi, son hali nasıl? İşte Kız Kulesi'nin son hali!

KIZ KULESİ AÇILDI MI?



İstanbul'un Galata Kulesi'yle birlikte en önemli tarihi simgelerinden olan Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor. Etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi'nin kale kısmının güçlendirildiği dikkat çekerken çevresindeki düzenlemelerin de devam ettiği görüldü. Tarihi simgenin pencerelerinde ve kulenin yanındaki yapının çatısında çalışmaların devam ettiği görüldü.