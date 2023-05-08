İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Arama motorlarında Kız Kulesi açıldı mı? Kız Kulesi ne zaman açılacak? Kız Kulesi son hali! araması yapılıyor.

Kız Kulesi açıldı mı? sorusu merak edilmekte. İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda, çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi yapı olan Kız Kulesi'nin ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Peki, Kız Kulesi açıldı mı? Kız Kulesi ne zaman açılacak? İşte Kız Kulesi son hali!

KIZ KULESİ AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda, çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi yapı açılışa hazır hale geldi. Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Kız Kulesi'nin oluşturduğu tarihi silüet eski haline döndü. Çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi yapı açılışa sayılı günler kala görüntülendi. Üsküdar sahiline gelenler de Kız Kulesi'ni fotoğrafladı. Mümine Yüce, "Eski hali de güzeldi ama şimdi daha güzel. Bakım gerekiyordu yapıldı. İnşallah bittiği zaman tekrar gelip görürüz" dedi. Erhan Pideci ise, "Biz buraya sık sık geliriz, eski halinde taşlar vardı. Şimdi daha yeni ve bahçe düzenlemesi yapılıyor, daha iyi bir yapı ortaya çıkmış, neredeyse bitmiş" diye konuştu.

KIZ KULESİ SON HALİ!

İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda, çevre düzenlemesi de tamamlanan tarihi yapı açılışa hazır hale geldi. İşte Kız Kulesi'nin son hali!