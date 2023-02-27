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Kıymet ayeti nedir? İnfitar 19. Ayet nedir?

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Kıymet ayeti nedir? İnfitar 19. Ayet nedir?

28 Şubat 2023 takvim yaprağını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve Kıymet ayeti nedir? İnfitar 19. Ayet nedir gibi konuları araştırdı.

Kıymet ayeti nedir son günlerin en çok merak edilen konularından oldu. Peki,Kıymet ayeti nedir? İnfitar 19. Ayet nedir?

28 ŞUBAT TAKVİM YAPRAĞI OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda 28 Şubat takvim yaprağında yer alan ayete vurgu yapıldı. O ayet:

İnfitar 19: "O gün kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı gündür! O gün emir yalnız Allah'a aittir!"

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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