BluTv platformunun sevilen dizisi Kıyma saat kaçta yayınlanıyor? Sorusu, dizinin izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Kıyma saat kaçta yayınlanıyor? Kıyma dizisi yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?

Kıyma saat kaçta yayınlanıyor? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından yeni bölümü izlemek amacı ile internet üzerinde araştırılıyor. Yeni bölümün izleyiciler ile buluşması ile birlikte yeni bölümü izlemek isteyenler, dizinin yayınlanma saatini internet üzerinde Kıyma saat kaçta yayınlanıyor? Sorusu ile birlikte arama motorlarında araştırıyor. Peki, Kıyma saat kaçta yayınlanıyor? Kıyma dizisi yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?

KIYMA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Her hafta yeni bölümü ile birlikte BluTv ekranlarında izleyicisi ile buluşmakta olan Kıyma dizisinin yeni bölümleri Perşembe günü yayınlanıyor. Akşam saatlerinde izleyiciler ile buluşan yeni bölümlerin duyurusu, resmi İnstagram hesabı üzerinden duyuruluyor. Yapılan paylaşım ile birlikte dizinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor.