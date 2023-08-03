BluTV platformunun sevilen dizilerinden olan Kıyma dizisi yeni bölüm ne zaman sorusu, izleyiciler tarafından en çok merak edilen soru oluyor ve internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Kıyma 3. sezon 9. bölüm ne zaman? Kıyma dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kıyma 3. sezon 9. bölüm ne zaman sorusu, yeni bölümü heyecanla beklemekte olan dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Kıyma 3. sezon 9. bölümü, bir önceki bölümün yayınlanması ile birlikte heyecanla beklenmeye başladı. İzleyiciler diğer bölümde neler olacağını bekliyor. Peki, Kıyma 3. sezon 9. bölüm ne zaman? Kıyma dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KIYMA 3. SEZON 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Geçtiğimiz hafta 3. sezon 8. bölüm ile izleyicisi ile buluşan Kıyma dizisinin 3. sezon 9. bölümü yayınlanmayacak. Dizi 3 Ağustos tarihinde yayınlanan 8. bölümü ile birlikte sezon finalini gerçekleştirdi. Bu nedenle dizi 4. sezondan kaldığı yerden devam edecek.

KIYMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kıyma dizisinin yeni bölümleri her hafta Perşembe günü izleyicisi ile buluşuyor. Sezonun sona ermesi ile birlikte yeni bölüm ve sezonun ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.