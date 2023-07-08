Kıyma yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Kıyma 3. sezon 5. bölümü BluTV platformu üzerinde yayınlanacak. Peki, Kıyma 3.sezon 5. bölüm ne zaman? Kıyma yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte Kıyma 3. sezon 5. bölüm hakkında merak edilen detaylar!

Sıfır bir dizisinin ardından ekibin yeni dizi projelerinden birisi olan Kıyma 3.sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler heyecanla yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair araştırmalarını arama motorları üzerinde Kıyma 3.sezon 5. bölüm ne zaman? Sorusu yer alıyor. Peki, Kıyma 3.sezon 5. bölüm ne zaman? Kıyma yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

KIYMA 3.SEZON 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kıyma dizisinin 3. sezon 5. bölümü 13 Temmuz Perşembe günü BluTV platformu üzerinde yayınlanacak. Dizinin yeni bölümleri her Perşembe izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fakat ilerleyen günlerde fragman ve yayın gününe ilişkin paylaşımların yapılacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta 3. sezon 4. bölüm ile izleyicisi ile buluşan dizinin yeni bölümü oldukça beğeni toplamıştı.