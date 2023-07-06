Kıyma yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Kıyma 3. sezon 4. bölümü BluTV platformu üzerinde yayınlanacak. Peki, Kıyma 3.sezon 4.bölüm ne zaman? Kıyma yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte Kıyma 3. sezon 4. bölüm hakkında merak edilen detaylar!

Sıfır bir dizisinin ardından ekibin yeni dizi projelerinden birisi olan Kıyma 3.sezon 4.bölüm ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İzleyiciler heyecanla yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair araştırmalarını arama motorları üzerinde Kıyma 3.sezon 4.bölüm ne zaman? Sorusu yer alıyor. Peki, Kıyma 3.sezon 4.bölüm ne zaman? Kıyma yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

KIYMA 3.SEZON 4.BÖLÜM NE ZAMAN?

Geçtiğimiz hafta 3. sezon 3. bölüm ile izleyicisi ile buluşan Kıyma dizisinin 3. sezon 4. bölümü 06 Temmuz Perşembe günü BluTV platformu üzerinde yayınlanacak. BluTV resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile 06 Temmuz Perşembe günü dizinin yeni bölümünün yayınlanacağını duyurdu. İşte o paylaşım;

"Doğru bir tane, biz o doğrunun amacına ulaşması için elimizden geleni yaparız

Yerimiz belli olsun kral! #Kıyma

Azdan az, çoktan çok gider. Değişirse kahrolalım kardeş.

3. sezonun 4. Bölümü 06 Temmuz Perşembeden itibaren BluTV'de yayında!"