Kıyı ormanları turizme mi açılacak? Resmi Gazete'de yayımlanan kıyı ormanı kararı nedir?

Kıyı ormanları turizme mi açılacak? Son günlerde Resmî Gazete'de yayımlanan bir yönetmelik değişikliği, bu soruyu gündeme taşıdı. Kıyı ormanları turizme mi açılacak sorusu, çevre savunucuları ve vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, Kıyı ormanları turizme mi açılacak?

KIYI ORMANLARI TURİZME Mİ AÇILACAK?

Kıyı ormanları turizme mi açılacak sorusunun temelini oluşturan yönetmelik değişikliği, 28 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle birlikte, "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik"e eklenen madde, kıyı kenar çizgisiyle ilgili yeni bir düzenlemeyi kapsıyor.

Yeni ek fıkraya göre, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen orman alanları, kamuya açık olmak şartıyla turizm yatırımlarına tahsis edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Bakanlığa tasarruf hakkı verilen orman alanlarından kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar, kamu kullanımına açık olmak şartıyla, kullanma izni verilmek suretiyle tahsis sınırları içerisine dahil edilebilir."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.