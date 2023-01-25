Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 16 deniz trafik operatörü alınacak. Vatandaşlar, Kıyı Emniyeti personel alımı başladı mı 2023? Kıyı Emniyeti personel alım başvuruları nereden ve nasıl yapılır? merak etti. İşte Başvuru ekranı 2023 ve detaylar...

Kıyı Emniyeti personel alımı ve detayları merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 28 personel alınacak. Başvurular 27 Şubat 2023 tarihine kadar yapılabilecek. Kıyı Emniyeti personel alımı başladı mı 2023? Kıyı Emniyeti personel alım başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Başvuru ekranı 2023!

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN 2023?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 16 deniz trafik operatörü alınacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 16 daimi işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) internet adresinden (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak. İlanda son başvuru tarihi 30 Ocak olarak belirtildi.

İşçiler, deniz trafik operatörü olarak görev alacak.

Nihai listelerin ulaşmasını takiben İŞKUR tarafından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek.

Sınav sonuçları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü internet sayfasının "Haberler ve Duyurular" (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) kısmından ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

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