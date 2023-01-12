Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Kıvırcık Ali'nin ölüm yıldönümünde hakkında merak edilenler aratıldı. Arama motorlarında ise Kıvırcık Ali ne zaman, neden öldü? Kıvırcık Ali kimdir? soruları aratıldı. İşte merak edilenler...

Kıvırcık Ali ne zaman, neden öldü? sorusu aratılıyor. Müzik piyasasının başarılı isimlerinden biri olan Kıvırcık Ali hakkında birçok konu merak ediliyor. Arama motorlarında ise Kıvırcık Ali ne zaman, neden öldü? Kıvırcık Ali kimdir? sorularına yanıt arandı.

KIVIRICK ALİ NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

11 Ocak 2011 tarihinde, Ankara'da katılacağı TRT 1'de yayımlanacak bir televizyon programına gitmek için Atatürk Havalimanı'na doğru evinden yola çıkan Özütemiz, Türkiye saatiyle 05.30 civarında Tepecik, Büyükçekmece'de "ölüm virajı"olarak bilinen yolda kendi aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti

KIVIRCIK ALİ TÜRKÜLERİ

Stüdyo albümleri

• Gül Tükendi, Ben Tükendim (1999)

• Isırgan Otu (2000)

• Düet (2003, Arzu Şahin ile ortak albüm)

• Üçüncü Gurbet (2004)

• Geriye Dönün Seneler (2006)

• Hepimize Yeter Dünya (2008)

• Onbir Bir İkibinonbir / Veda (2011)

Derleme albümler

• Hasret (2014)

• Sevdiklerim (2017)

KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

Asıl adı Ali Özütemiz olan Kıvırcık Ali, 11 Ekim 1968'de Tokat'ın Turhal ilçesinin E renli köyünde dünyaya geldi. Aşık Ali adlı bir halk ozanının oğlu olan Kıvırcık Ali, ilkokul mezunudur. Kıvırcık Ali, 1983'te İstanbul'a geldi. Bir saz yapım atölyesinde çalışmaya başlayan Kıvırcık Ali, katıldığı ses yarışmasında "Aşıklama" alanında birinci oldu. Aynı zamanda konfeksiyon atölyesinde çalışan Kıvırcık Ali, solfej dersleri aldı. Düğünlerde saz çalmaya başlayan Kıvırcık Ali, 1992'de Aşık Nuri Yücel'in Hapishane Ranzaları 2 albümünde sazıyla eşlik etti.

İlk profesyonel stüdyo deneyimini gerçekleştiren Kıvırcık Ali, 1994-1998 arasında albümler çıkardı ancak piyasaya sürülmedi. Bu sürede Aşık Nuri Yücel'in de içinde bulunduğu pek çok sanatçının albümünde sanat yönetmenliği yapan Kıvırcık Ali, 1995'te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar'ı kurdu. "Türkülerden Türkülere Yol Eyledik" ve "Türküler Kimliğimiz" adlı iki albüm çıkaran Kıvırcık Ali, 1999'da ilk solo albümü olan "Gül Tükendi Ben Tükendim" albümünü hazırladı ve piyasaya sürdü.