Apteryx Apterygidae familyasına bağlı bir kuş cinsidir. Yeni Zelanda'nın simgesi olan kuş cinsinin terimsel kullanım olarak keskin anlama sahiptir. Peki, Kivi kuşu uçabilir mi? Kivi kuşu nedir, nerede yaşar?

Kivi kuşları Yeni Zelanda ülkesinin simgeleridir. Bunun sebebi Sadece Yeni Zelanda da yaşamalarıdır. Peki, Kivi kuşu nedir, nerede yaşar? Kivi kuşu uçabilir mi?

KİVİ KUŞU NEDİR, NEREDE YAŞAR?

Apteryx Apterygidae familyasına bağlı bir kuş cinsidir. Yeni Zelanda'nın simgesi olan kuş cinsinin terimsel kullanım olarak keskin anlama sahiptir.

TAKSONOMİ

Apteryx cinsine bağlı türler:

• Apteryx australis - Shaw, 1813

• Apteryx haastii - Potts, 1872

• Apteryx mantelli - Bartlett, 1852

• Apteryx owenii - Gould, 1847 – Little Spotted Kiwi

• Apteryx rowi - Tennyson, Palma, Robertson, Worthy & B. J. Gill, 2003

KİVİ KUŞU UÇABİLİR Mİ?

Kivi kuşları uçamayan kuşlardandır.