Uzun bir aradan sonra televizyon projesinde yer alan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisinin çekimlerine devam ediyor. Yoğun bir iş temposu bulunan Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde sette rahatsızlandığı öğrenildi. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ zehirlendi mi, dizi seti neden iptal edildi? Merak ediliyordu.

Ünlü isimlerin 2023 reklam ücretleri belli oldu! Zirvede Fahriye Evcen ve Ebru Gündeş var

Kıvanç Tatlıtuğ zehirlendi mi, dizi seti neden iptal edildi? Uzun bir aradan sonra televizyon projesinde yer alan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisinin çekimlerine devam ediyor. Yoğun bir iş temposu bulunan Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde sette rahatsızlandığı öğrenildi. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ zehirlendi mi, dizi seti neden iptal edildi? Merak ediliyordu. İşte detaylar...

KIVANÇ TATLITUĞ HASTALANDI MI?

Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinin başrolünü paylaşan yakışıklı oyuncu sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi yaşayan oyuncunun hastanede tedavi altına alınırken set de iptal edildi.

GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Tedavisinin ardından dün kendisini iyi hissederek sete giden Tatlıtuğ, çekimlere hazırlandığı esnada yeniden rahatsızlandı. Oyuncunun kendisini kötü hissetmesiyle set iptal edildi.